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قصف مدفعي صهيوني ليلي يستهدف سهل الخيام وأطراف كفركلا وتلة العويضة وأطراف مركبا

Lebanon 24
23-11-2023 | 17:58
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