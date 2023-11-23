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آليات عسكرية وقوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم قرية رمانة غربي مدينة جنين وتفرض حصاراً محكماً على القرية

Lebanon 24
23-11-2023 | 18:21
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