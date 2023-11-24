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مدير المستشفى الإندونيسي: 3 إصابات خلال اقتحام القوات الاسرائيلية للمستشفى واحدة منها خطرة واعتقال 3 من الكوادر الطبية (الجزيرة)
Lebanon 24
24-11-2023
|
00:46
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