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مدير المستشفى الإندونيسي: 3 إصابات خلال اقتحام القوات الاسرائيلية للمستشفى واحدة منها خطرة واعتقال 3 من الكوادر الطبية (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2023 | 00:46
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