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المتحدث باسم إدارة معبر رفح: بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة ونتوقع دخول 230 شاحنة اليوم (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2023 | 01:48
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