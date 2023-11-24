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استطلاع رأي لـ"معاريف": معسكر غانتس يعزز قوته السياسية إذا أجريت الانتخابات اليوم وسيحصل على 43 مقعدا في الكنيست

Lebanon 24
24-11-2023 | 02:33
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