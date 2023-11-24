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وزير الخارجية الإيراني لـ"الجزيرة": لولا الدعم الأميركي لإسرائيل لما تمكنت من مواصلة هذه الحرب

Lebanon 24
24-11-2023 | 03:22
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