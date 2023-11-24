Advertisement

أخبار عاجلة

إصابة 3 فلسطينيين في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على مواطنين حاولوا العودة إلى شمال القطاع (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2023 | 03:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على سكان غزة قبيل بدء سريان الهدنة يحذرهم فيها من العودة إلى شمال القطاع
lebanon 24
24/11/2023 11:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجبهة الداخلية الإسرائيلية تُعلن إطلاق صافرات الإنذار في الجليل الأعلى شمال إسرائيل (الجزيرة)
lebanon 24
24/11/2023 11:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية: ندعو لاستمرار المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الفلسطينيين وحمايتهم من هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)
lebanon 24
24/11/2023 11:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في المعارك الدائرة شمال قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
24/11/2023 11:15:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:12 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2023-11-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:14 | 2023-11-24
04:10 | 2023-11-24
04:09 | 2023-11-24
04:07 | 2023-11-24
04:01 | 2023-11-24
04:00 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24