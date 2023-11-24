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أخبار عاجلة
الصحة الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي لم يغادر مستشفى الشفاء حتى الآن (العربية)
Lebanon 24
24-11-2023
|
03:41
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