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أخبار عاجلة
الحكومة الإسرائيلية: لا نعرف عدد من سنستلمهم اليوم من حماس
Lebanon 24
24-11-2023
|
03:56
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