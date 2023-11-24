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الرئيس التركي: المجتمع الدولي فشل في مواجهة الوحشية التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2023 | 04:00
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