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رئيس الوزراء البلجيكي: سكان غزة بحاجة لمساعدة عاجلة عقب 6 أسابيع من الحرب ونشكر مصر على تسهيل وصول المساعدات (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2023 | 04:14
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