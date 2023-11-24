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النائب نزيه متى لـ"الجديد": المشكلة في لبنان ليست مسيحية- مسيحية بل المشكلة هي على طريقة ادارة البلد وبالتالي خلافنا مع التيار الوطني الحر هو خلاف سياسي

Lebanon 24
24-11-2023 | 05:15
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