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سلطات السجون الإسرائيلية أنهت إجراءات الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا بينهم 24 امرأة (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2023 | 05:31
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