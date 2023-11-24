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منظمة الصحة العالمية: نعمل على تنفيذ مزيد من عمليات الإجلاء من مستشفيات غزة في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
24-11-2023 | 06:13
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