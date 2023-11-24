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"حماس": هنية يستقبل وزير الخارجية الإيرانية ويناقشان التطورات السياسية والميدانية والهدنة المؤقتة

Lebanon 24
24-11-2023 | 06:54
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