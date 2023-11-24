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رئيس هيئة الأسرى الفلسطينيين لـ"سكاي نيوز عربية": حملة الاعتقالات في الضفة جزء من حملة الانتقام الإسرائيلي

Lebanon 24
24-11-2023 | 07:31
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