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وزير الدفاع الإسرائيلي: الهدنة في غزة فترة توقف قصيرة سنستأنف بعدها العمليات بقوة عسكرية كاملة

Lebanon 24
24-11-2023 | 08:16
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