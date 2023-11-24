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السلطات المصرية تستعدّ الآن في معبر رفح لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من "حماس" (العربية)

Lebanon 24
24-11-2023 | 08:45
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