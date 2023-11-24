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رئيس وزراء بلجيكا: يجب أن يتحول وقف إطلاق النار المؤقت في غزة إلى وقف دائم

Lebanon 24
24-11-2023 | 08:53
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