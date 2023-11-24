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وزير الخارجية الإسرائيلية: ندين الادعاءات الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا في شأن دعم الإرهاب

Lebanon 24
24-11-2023 | 10:25
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