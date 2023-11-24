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"الخارجية" القطرية: تم الإفراج عن عدد من التايلنديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2023 | 11:06
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