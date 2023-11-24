Advertisement

أخبار عاجلة

إسرائيل تستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا بسبب تصريحاتهما ضد إسرائيل على حدود قطاع غزة

Lebanon 24
24-11-2023 | 11:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إسرائيل تستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا بسبب تصريحاتهما ضد إسرائيل على حدود قطاع غزة
Advertisement
المصدر: سكاي نيوز عربية
مواضيع ذات صلة
إسرائيل توبخ سفيري إسبانيا وبلجيكا.. ما السبب؟
lebanon 24
25/11/2023 01:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلية: ندين الادعاءات الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا في شأن دعم الإرهاب
lebanon 24
25/11/2023 01:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تستدعي سفيري إسبانيا وبلجيكا بسبب تصريحات قادة بلديهما
lebanon 24
25/11/2023 01:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: السيسي يبحث اليوم مع رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا التطورات في غزة
lebanon 24
25/11/2023 01:45:26 Lebanon 24 Lebanon 24

إسرائيل

بلجيكا

إسبانيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:33 | 2023-11-24
18:23 | 2023-11-24
18:12 | 2023-11-24
17:59 | 2023-11-24
17:58 | 2023-11-24
17:56 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24