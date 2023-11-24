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"إن بي سي" عن مسؤول إسرائيلي رفيع: صفقة الرهائن بصيغتها النهائية لم يكن ليقبلها نتنياهو لولا ضغوط بايدن

Lebanon 24
24-11-2023 | 11:38
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