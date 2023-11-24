18
o
بيروت
19
o
طرابلس
26
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
9
o
النبطية
12
o
زحلة
7
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بوريل: حل الدولتين هو الطريق الوحيد نحو السلام والأمن (العربية)
Lebanon 24
24-11-2023
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام (الجزيرة)
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام (الجزيرة)
25/11/2023 01:46:54
25/11/2023 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوبة الإمارات في الامم المتحدة: حل الدولتين هو الطريق الوحيد للخروج من دائرة العنف والكراهية
Lebanon 24
مندوبة الإمارات في الامم المتحدة: حل الدولتين هو الطريق الوحيد للخروج من دائرة العنف والكراهية
25/11/2023 01:46:54
25/11/2023 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة خارجية اليابان: أعضاء مجموعة السبع اتفقوا على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد إلى سلام عادل ودائم (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزيرة خارجية اليابان: أعضاء مجموعة السبع اتفقوا على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد إلى سلام عادل ودائم (سكاي نيوز عربية)
25/11/2023 01:46:54
25/11/2023 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بلينكن: لا نزال نركز على حل الدولتين وتحقيق السلام والأمن على نطاق واسع في المنطقة
Lebanon 24
بلينكن: لا نزال نركز على حل الدولتين وتحقيق السلام والأمن على نطاق واسع في المنطقة
25/11/2023 01:46:54
25/11/2023 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"معلومات مُسرّبة".. هجومٌ في الجنوب كشف أمراً مريباً!
Lebanon 24
"معلومات مُسرّبة".. هجومٌ في الجنوب كشف أمراً مريباً!
02:45 | 2023-11-24
24/11/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة تهزّ الشوف.. زوجان يموتان معاً ومعلومة تكشف السبب!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة تهزّ الشوف.. زوجان يموتان معاً ومعلومة تكشف السبب!
12:50 | 2023-11-24
24/11/2023 12:50:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مؤثرة عن فرح عمر.. كلامٌ لأشقائها يُبكي الحجر وصورة ليدها "تدخل التاريخ"!
Lebanon 24
تفاصيل مؤثرة عن فرح عمر.. كلامٌ لأشقائها يُبكي الحجر وصورة ليدها "تدخل التاريخ"!
12:00 | 2023-11-24
24/11/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراعٍ مع مرض السرطان... وفاة فنانة معروفة عن 50 عاماً
Lebanon 24
بعد صراعٍ مع مرض السرطان... وفاة فنانة معروفة عن 50 عاماً
08:04 | 2023-11-24
24/11/2023 08:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل عليه "حزب الله" من بكركي
Lebanon 24
هذا ما حصل عليه "حزب الله" من بكركي
03:45 | 2023-11-24
24/11/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:33 | 2023-11-24
رئيس الهيئة المصرية للاستعلامات: استقبلنا 17 من المصابين الفلسطينيين يرافقهم 15 شخصًا
18:23 | 2023-11-24
قوات إسرائيلية تقتحم بلدة #عرانة شمال جنين
18:12 | 2023-11-24
هيئة الاستعلامات المصرية: 200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في أول أيام الهدنة
17:59 | 2023-11-24
هنية: نهدف الوصول لصفقة تبادل شاملة ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة
17:58 | 2023-11-24
إسماعيل هنية: إذا قرّرت إسرائيل استئناف العدوان فالمقاومة ستكون بالمرصاد
17:56 | 2023-11-24
بلدية برشلونة الإسبانية تعلن قطع كل العلاقات مع إسرائيل حتى يتم وقف إطلاق النار بغزة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
25/11/2023 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
25/11/2023 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
25/11/2023 01:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24