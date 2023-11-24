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بدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر ضمن صفقة تبادل الأسرى وقوات الاحتلال تطلق الغاز على ذويهم في محيط السجن (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2023 | 12:27
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