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غانتس: لدينا مشاعر مختلطة بين الفرح والحزن ونعتزم مواصلة القتال لإعادة كل المختطفين من غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2023 | 13:58
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