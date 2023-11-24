Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن: طالبت بثبات لوقف إطلاق النار لتهيئة الأجواء لإطلاق المحتجزين

Lebanon 24
24-11-2023 | 14:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن: نحن بحاجة لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة يسمح بإخراج الرهائن
lebanon 24
25/11/2023 01:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية: ندعو لاستمرار المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الفلسطينيين وحمايتهم من هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي (الجزيرة)
lebanon 24
25/11/2023 01:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نقدر العمل المشترك مع قطر لإنفاذ المساعدات بالقدر الكافي والدفع لتحقيق الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار (الجزيرة)
lebanon 24
25/11/2023 01:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا دفاع إندونيسيا وماليزيا يطالبان بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
lebanon 24
25/11/2023 01:49:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:33 | 2023-11-24
18:23 | 2023-11-24
18:12 | 2023-11-24
17:59 | 2023-11-24
17:58 | 2023-11-24
17:56 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24