Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الأردني: نرفض أي دور عربي في أي مقاربة أمنية بعد نهاية العدوان أو التعامل مع غزة بشكل منفصل عن الأرض الفلسطينية المحتلة (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2023 | 15:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الأردني: غزة بحاجة إلى 800 شاحنة مساعدات يوميا ولا تزال هناك فجوة كبيرة رغم الاتفاق (الجزيرة)
lebanon 24
25/11/2023 01:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني يؤكد على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
25/11/2023 01:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: نؤيد بشكل كامل الدعوة إلى حل الدولتين الذي طرح في القمة الإسلامية العربية الأخيرة
lebanon 24
25/11/2023 01:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأردني: ندين الصمت على الوحشية الإسرائيلية بمستشفى الشفاء الذي يوفر غطاء لجرائم الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
25/11/2023 01:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:33 | 2023-11-24
18:23 | 2023-11-24
18:12 | 2023-11-24
17:59 | 2023-11-24
17:58 | 2023-11-24
17:56 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24