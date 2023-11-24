Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: إسرائيل استلمت قائمة بالدفعة الثانية من المحتجزين المزمع الإفراج عنهم من غزة غداً (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
24-11-2023 | 15:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش قرر تسريح آلاف من جنود الاحتياط ممن لم يشاركوا في المعارك البرية (التلفزيون العربي)
lebanon 24
25/11/2023 01:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصدر أميركي: حماس قدمت قائمة جزئية بأسماء المحتجزين وطالبت بهدنة 5 أيام مقابل إطلاق سراح المدنيين (سكاي نيوز)
lebanon 24
25/11/2023 01:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" عن وسائل إعلام إسرائيلية: الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين سيكون عند الساعة الثامنة
lebanon 24
25/11/2023 01:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 36 (العربية)
lebanon 24
25/11/2023 01:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:33 | 2023-11-24
18:23 | 2023-11-24
18:12 | 2023-11-24
17:59 | 2023-11-24
17:58 | 2023-11-24
17:56 | 2023-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24