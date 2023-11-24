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غريفيث: نأمل أن تتبع يوم الهدنة الأول أيام إضافية وأن تؤدي إلى وقف إطلاق نار إنساني طويل الأمد (الجزيرة)

Lebanon 24
24-11-2023 | 15:36
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