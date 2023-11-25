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الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت أكثر من 70 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" في أوكرانيا خلال الليل وأُسقط معظمها وهذا الهجوم إرهاب متعمّد

Lebanon 24
25-11-2023 | 02:42
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