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مصلحة السجون الإسرائيلية: الاستعداد للإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا في المرحلة الثانية من صفقة الرهائن

Lebanon 24
25-11-2023 | 04:14
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