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الهدنة تدخل يومها الثاني وسط هدوء بالقطاع واستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل (العربية)

Lebanon 24
25-11-2023 | 05:24
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