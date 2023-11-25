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حماس: نثمن المواقف الواضحة لرئيسي الوزراء البلجيكي والإسباني والتي أكدا فيها أدانتهما ورفضهما للعدوان على غزة وقتل المدنيين (الجزيرة)

Lebanon 24
25-11-2023 | 05:33
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