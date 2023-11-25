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مدير الدفاع المدني في غزة: عدنا للعمل في شرقي القطاع ونعمل على انتشال الجثث من تحت ركام المنازل المدمرة (الجزيرة)

Lebanon 24
25-11-2023 | 07:46
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