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السلطات المصرية: اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لتمديد الهدنة القصيرة في غزة (الشرق)

Lebanon 24
25-11-2023 | 09:08
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