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الرئيس الألماني: تم إهدار فرصة حل الدولتين جزئياً بسبب توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
25-11-2023 | 09:31
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