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الجيش الإسرائيلي يتحدث عن إفراج حماس عن 13 إسرائيليا اليوم مقابل 39 أسيرا فلسطينيا (العربية)

Lebanon 24
25-11-2023 | 09:37
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