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المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: يجب تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز "الجيش" الإسرائيلي جثث عشرات القتلى الفلسطينيين (الميادين)
Lebanon 24
25-11-2023
|
09:52
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