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رويترز: وفد قطري نسق في تل أبيب مع مسؤولين إسرائيليين لاستمرار الهدنة والإفراج عن الرهائن (العربية)

Lebanon 24
25-11-2023 | 10:21
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