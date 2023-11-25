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سفير الاتحاد الأوروبي في العراق: لاحظنا إيقاف الفصائل المسلحة لهجماتها بعد سريان الهدنة في غزة (الحدث)

Lebanon 24
25-11-2023 | 10:51
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