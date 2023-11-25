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إسرائيل تعترض صاروخ بأجواء البحر الأحمر وإيلات بواسطة منظومة السهم (العربية)

Lebanon 24
25-11-2023 | 11:17
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