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مسؤولون إسرائيليون يؤكّدون أن الدفعة الثانية من المحتجزين في غزة لم تسلّم للصليب الأحمر الدولي (أ. ف. ب)

Lebanon 24
25-11-2023 | 11:45
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