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انفجارات واشتباكات عنيفة في جنين والجيش الاسرائيلي يحاصر مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا ( التلفزيون العربي)

Lebanon 24
25-11-2023 | 12:49
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