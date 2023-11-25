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الخارجية القطرية: سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الإتفاق

Lebanon 24
25-11-2023 | 13:51
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