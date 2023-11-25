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أخبار عاجلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لا نريد الحديث عن خطوط حمراء في هذه المرحلة وما نريده هو تطبيق الاتفاق
Lebanon 24
25-11-2023
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15:11
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