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"العربية" نقلاً عن مصدر إسرائيلي: هناك فجوات في الاتفاق مع حماس يجب حلها لمواصلة تنفيذه بالأيام المقبلة

Lebanon 24
25-11-2023 | 15:34
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