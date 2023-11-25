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وصول سيارات الصليب الأحمر التي تنقل المحتجزين الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم إلى معبر رفح

Lebanon 24
25-11-2023 | 16:25
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