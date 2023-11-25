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إعلام فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين خلال اقتحامات لجنين والبيرة بالضفة

Lebanon 24
25-11-2023 | 16:58
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