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القوات الإسرائيلية اعتقلت 9 فلسطينيين خلال مداهمة مخيم جنين في الضفة الغربية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
26-11-2023
|
03:48
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